Comitato Fair Play cordoglio per la scomparsa di Marino Ercolani Casadei.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) desidera esprimere i sentimenti del più profondo cordoglio per la scomparsa dell’Amico Marino Ercolani Casadei, Socio fondatore del CNSFP e si unisce nel ricordo dei Familiari, Amici, Conoscenti e del Movimento sportivo sammarinese. Una figura importante per le sue spiccate qualità, conoscenze, impegno e dedizione per lo Sport, autore di numerose pubblicazioni sportive, riconoscimenti ufficiali e protagonista nella disciplina sportiva della Pesistica sammarinese e internazionale con ruoli apicali. Ciao Marino ti ricorderemo sempre con ammirazione e affetto. Riposa in Pace. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) ti conferirà il PREMIO FAIR PLAY ALLA CARRIERA ALLA TUA MEMORIA in occasione della “ 6^ edizione Giornata Mondiale Fair Play 2023” del prossimo 7 settembre 2023.

Cs - Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

