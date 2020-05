Comitato Genitori e Bimbi RSM: "Dal 23 febbraio la nostra vita è cambiata..."

"Dal 23 febbraio la nostra vita è cambiata..." è il titolo dei video che stanno girando su Fb fatti dal Comitato Genitori e bimbi RSM recentemente costituito. L'obiettivo dei video è di fare una manifestazione virtuale (per rispettare le restrizioni date dalla normativa) che accompagni i genitori fino a mercoledì 27 maggio, giorno in cui dovrebbero essere ricevuti dalla reggenza con i propri figli. Ricordiamo che i genitori si battono per ritornare ad avere una riapertura immediata di tutti i plessi scolastici, una didattica frontale, nessun utilizzo di accessori distanzianti o limitanti dell'empatia umana, affinchè si prendano in considerazione nuove modalità di didattica che permettano comunque di evitare il più possibile i contagi (come ad esempio outdoor education).

