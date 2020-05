'Comitato Genitori e Bimbi' salgono sul Pianello per avere risposte

Informiamo che oggi, 28 maggio 2020 alle ore 14.20 (prima dell’inizio della Commissione Consigliare Permanente), i rappresentanti del comitato si sono recati sul pianello dove hanno incontrato vari rappresentanti della realtà politica e si sono soffermati soprattutto a dialogare con Pasquale Valentini, ovvero il presidente della Commissione, esponendo tutte le problematiche che stanno vivendo oggi i genitori che hanno ripreso il lavoro e che si trovano impossibilitati a gestire contestualmente i figli. In realtà, il Comitato ci tiene a sottolineare come il problema sia di natura ambivalente. I figli hanno la prorompente necessità di tornare alla loro vita normale e soprattutto alla loro vita sociale proprio come stanno cercando di fare i genitori. La realtà politica sammarinese non sta tenendo conto del grave danno economico e morale che le famiglie hanno avuto e continuano a subire. I genitori sono stanchi di sentirsi dire che le problematiche dipendono dalla sanità oppure dalla politica, sono stanchi di sentire sempre che la palla viene rimbalzata da questo a quello e viceversa, sono stanchi di vedere che si gioca con la vita di persone, esseri umani e soprattutto dei figli! Ci sono famiglie che per questo motivo hanno perso il lavoro come ci sono famiglie che hanno dovuto prolungare aspettative che rendono ancora più grave il peso di quanto successo. Questo paese ha bisogno di risposte. Ora! Questo paese ha bisogno di decisioni. Ora! Questo paese ha bisogno di coraggio. Ora! Non abbiamo più tempo! Vogliamo poter dire di essere fieri di essere Sammarinesi ma al momento ci risulta impossibile.

c.s. Comitato Genitori e Bimbi RSM