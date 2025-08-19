TV LIVE ·
Comitato I Capifamiglia: il Collegio dei Garanti discuterà l’ammissibilità del referendum il 1° settembre

19 ago 2025
Si comunica che in data 18/08/2025 è stato notificato il decreto che fissa l'udienza pubblica per discutere l'ammissibilità del nostro referendum il giorno 1 settembre 2025 alle ore 14.00 presso il Palazzo del Governo. L'udienza sarà presieduta dal Collegio dei Garanti e per i Capifamiglia sarà presente il Presidente Sig. Faetanini assistito dall'Avvocato. Essendo una seduta pubblica è aperta a tutti, per questo motivo, si invita tutti i sostenitori della nostra iniziativa a presenziare per mostrare il proprio supporto.




