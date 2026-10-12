Comitato I CapiFamiglia: "Più sovranità ai cittadini"

Il secondo quesito referendario del Comitato I CapiFamiglia propone di introdurre il referendum confermativo obbligatorio e automatico per i trattati internazionali che incidono significativamente sulla sovranità e sull'autonomia della Repubblica. La proposta riguarda i trattati che possono incidere sulle competenze delle istituzioni, sull'autonomia normativa e giurisdizionale di San Marino, sui diritti e sugli obblighi dei cittadini o che prevedono l'adeguamento dell'ordinamento sammarinese a successive norme e decisioni esterne. Non una regola per un singolo accordo, ma una garanzia generale, destinata a valere anche per i trattati futuri. Quando ricorrono i requisiti stabiliti dalla legge, il referendum deve essere attivato d'ufficio, senza necessità di nuove richieste popolari, raccolte di firme o costituzione di un nuovo comitato promotore. In questo modo, prima della definitiva assunzione degli obblighi derivanti dal trattato nell'ordinamento della Repubblica, anche i cittadini sono chiamati a esprimersi. Il futuro della Repubblica riguarda tutti. La parola deve spettare anche ai cittadini. 23 OTTOBRE 2026, dalle ore 19:00, Sala Montelupo, Domagnano. LA TUA VOCE CONTA.

c.s. Comitato I CapiFamiglia









