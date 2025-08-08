TV LIVE ·
Comitato I Capifamiglia: Presentata la richiesta di Referendum Consultivo per l'associazione all'Unione Europea

8 ago 2025
Il nostro comitato ha ufficialmente presentato la richiesta di Referendum Consultivo per l'associazione all'Unione Europea. Siamo orgogliosi di annunciare che la nostra iniziativa ha raccolto firme di cittadini di tutte le età di cui tanti giovani, la più giovane nata nel 2005 al meno giovane nato nel 1946, con una distribuzione di uomini al 64% e donne al 36%. In attesa della conferma, invitiamo tutti a rimanere vigili e a sostenere ogni iniziativa che promuova la democrazia e la partecipazione attiva dei cittadini. È fondamentale che ogni voce sia ascoltata e che ogni opinione sia rispettata. Continueremo a lavorare per garantire che la volontà dei cittadini sammarinesi sia ascoltata e rispettata. Grazie a tutti per il sostegno e la partecipazione!

Comunicato stampa
I CapiFamiglia





