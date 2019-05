Comitato modifica Legge Elettorale: incontro pubblico

Il Comitato Promotore per il Referendum per la modifica della Legge Elettorale invita la cittadinanza a partecipare numerosa all’incontro pubblico di questa sera, presso la sala Montelupo di Domagnano alle 21:00, per parlare del referendum che si celebrerà domenica prossima. Rappresentatività, preferenze, ballottaggio: parleremo di questo e di tanto altro, cercando di capire assieme quali saranno le migliorie che verranno apportate alla Legge Elettorale votando SI al Referendum di domenica. Il

Comunicato stampa

Comitato Promotore per il Referendum per la modifica della Legge Elettorale