Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play: inaugurata la panchina rossa a San Marino Città.

Passeggiando per via Federico d'Urbino, nel centro storico di San Marino Città, e gettando uno sguardo sul panorama del Montefeltro, ci si accorgerà della presenza di una piccola Panchina Rossa, unica attrice di un piccolo Parco Giochi, dedicato ai bambini , alle mamme , ai papà, ai nonni ed ai giovani che passando , potranno leggere questa frase, apposta vicino ad un" cuore infranto" di colore rosa . " Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito ,per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato , per la libertà che le avete negato, per tutto questo in piedi signori, davanti ad una "DONNA." E' la terza Panchina Rossa del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, nella ricorrenza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle DONNE del 25 novembre, che quest'anno si arricchisce della firma di Gabriele Gambuti che ha voluto ricordare tutte le donne strappate alla vita, con un cuore rosa che lui ha chiamato " CUORE INFRANTO" . Il messaggio della Panchina Rossa è per tutti e con la sua presenza ci vuole ricordare lo spirito del Fair Play, del comportamento corretto nella vita e nel gioco sportivo. Il Progetto Panchina Rossa ha avuto l'approvazione di tutte le Giunte di Castello, per portare questo messaggio in tutti i nove Castelli della Repubblica di San Marino. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, ringrazia la collaborazione del Capitano di Castello Tommaso Rossini e della Giunta del Castello di San Marino Città, l''Autority Pari Opportunità, il Gruppo Interdipartimentale L.E.I. dell'Università degli studi di San Marino, il Soroptimist e l'UDS, per la collaborazione e la costante presenza a sostegno di questa importante giornata. " Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare."

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

