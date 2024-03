Comitato Paralimpico risponde ad Attiva-mente

Il Comitato Paralimpico Sammarinese intende replicare agli articoli apparsi il 29 febbraio 2024 sulla stampa sammarinese, sulla base di un comunicato diffuso dall’Associazione Attivamente, in quanto offensivi, polemici e contrari allo spirito sportivo che dovrebbe ispirare valori di solidarietà, lealtà e passione. Attraverso una procedura creata dal 2022 (già comunicata alle federazioni sportive) il Comitato Paralimpico Internazionale concede la possibilità alle Federazioni Nazionali che lo desiderano, di sottoscrivere con il Comitato Paralimpico Sammarinese un Accordo che consente di accedere alle gare internazionali. Ciò premesso è evidente che l’assenza di atleti interessati a partecipare a circuiti internazionali non dipende da una impossibilità a parteciparvi ma da una scelta personale dei singoli sportivi. Il Comitato Paralimpico Sammarinese è anzi promotore dello sport e dell’inclusione sportiva attraverso una serie di azioni sul territorio e nell’ambito delle manifestazioni internazionali, come documentato nel sito WWW.PARALYMPIC.SM che si invita a visitare per avere piena consapevolezza del ruolo istituzionale e delle attività ad esso pertinenti che vengono svolte, su base volontaria dei componenti del CPS, da oltre 10 anni (a titolo esemplificativo, divulgazione sportiva in ambito scolastico, acquisto di attrezzature specifiche per agevolare l’accesso agli sport dei diversamente abili, contributi nella organizzazione di eventi nazionali e internazionali, edizione di libri e documentari, agevolazione degli atleti nel disbrigo delle pratiche di accesso alle gare internazionali, e tanto altro). Dispiace molto che l’Associazione Attivamente metta il proprio impegno nello screditare l’attività di un ente istituzionale che cerca di svolgere il proprio compito al meglio delle possibilità, invece di diventare parte “attiva” nella crescita delle realtà sportive inclusive e solidali.

cs Paralimpico

