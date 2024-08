Leggiamo l’ennesimo comunicato dell’associazione Attivamente, che dire li potremmo rilegare in un libro e farne dono al Comitato Paralimpico Internazionale, sarebbe un peccato disperdere tante perle di saggezza. Scherzi a parte, pensiamo di non dover spiegare nulla ad una associazione come Attivamente che non ha mai fatto nulla per lo sport paralimpico e che si erge a giudice supremo senza averne il titolo. Come Comitato Paralimpico Sammarinese quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto e stiamo continuando a farlo, ed i diretti interessati ne sono perfettamente a conoscenza. Restiamo in attesa del prossimo o prossimi comunicati di Attivamente che non sappiamo se renderanno questa estate più interessante ma sicuramente la renderanno più comica.

Comunicato stampa

Il Direttivo Comitato Paralimpico Sammarinese