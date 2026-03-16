Comitato Pierre de Coubertin - Fair Play: La luce delle Paralimpiadi illumina lo sport più autentico

Le Paralimpiadi Invernali ci hanno donato il messaggio più autentico dello sport stesso: determinazione, dignità, umanità. La cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi ci consegna immagini potenti: luci che illuminano il buio, storie che diventano esempio, sport che diventa umanità. Le luci della cerimonia di chiusura non sono solo scenografia: sono un simbolo. Illuminano un mondo dello sport che troppo spesso resta in secondo piano, ma che sa raccontare alcune delle storie più vere e profonde. In questi giorni abbiamo visto medaglie, imprese e cadute trasformarsi in emozioni condivise. Abbiamo visto la forza di atleti che non gareggiano solo contro il tempo o contro un avversario, ma contro i limiti che la vita ha posto davanti a loro. Sono state giornate di grandi imprese, di medaglie conquistate con coraggio e di emozioni che hanno attraversato le piste e i cuori di chi ha seguito queste gare. Forse la neve non è stata sempre abbondante, forse l’attenzione del mondo non è stata quella che questi atleti meriterebbero. Ma la luce che hanno acceso è più forte di tutto: è la luce di uno sport più autentico, più sincero, capace di ricordarci che il valore di una vittoria non sta solo nel podio, ma nella strada percorsa per arrivarci. A questi campioni dobbiamo qualcosa di più di un applauso. Dobbiamo lo sguardo attento e il rispetto che meritano. Perché il loro sport ci ricorda che la vera vittoria è continuare a credere nella possibilità di andare oltre. A tutte le atlete e gli atleti paralimpici va il nostro grazie. Perché con la loro forza e il loro esempio hanno illuminato qualcosa che riguarda tutti noi: la possibilità di superare i limiti e trasformarli in speranza. “Lo sport paralimpico non chiede compassione: chiede soltanto di essere visto.”

C.s. Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP









