Comitato Pro San Marino: tesseramento e mobilitazione su Europa, sovranità e sicurezza

Comitato Pro San Marino: tesseramento e mobilitazione su Europa, sovranità e sicurezza.

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 17.10.2026 l'assemblea del Comitato Pro San Marino, un appuntamento partecipato che ha visto l'avvio della campagna di tesseramento a sostegno delle prossime iniziative e battaglie del gruppo sul territorio. Durante l'incontro sono state ribadite le posizioni strategiche del Comitato su tre temi cruciali per il futuro della Repubblica: Sostegno ai referendum dei Capifamiglia: Piena adesione alle iniziative promosse dai Capifamiglia per garantire la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni fondamentali del Paese. No all'accoglienza di profughi palestinesi: Ferma contrarietà all'ipotesi di trasferimento o accoglienza a San Marino di popolazione musulmana proveniente da Gaza o dai territori palestinesi, una scelta ritenuta inopportuna per evidenti ragioni di sicurezza pubblica, sostenibilità sociale e tutela dell'identità culturale sammarinese. Criticità sull'Accordo di Associazione UE: Forte preoccupazione per i vincoli dell'accordo con l'Unione Europea in materia di residenze e libera circolazione. Il Comitato denuncia la mancanza di un passaggio referendario per far esprimere i cittadini ed è pronto ad ampliare la propria mobilitazione in vista del prossimo incontro.



c.s. Comitato Pro San Marino





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