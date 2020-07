Comitato #Rispetto rinnova le cariche, Anna Rita Mauriello è presidente

Comitato #Rispetto rinnova le cariche, Anna Rita Mauriello è presidente.

In data odierna il #Comitato Rispetto ha ripreso la propria attività, susseguente alla pausa imposta dall’emergenza sanitaria Covid 19. Il #Comitato Rispetto, fatte salve le impostazioni iniziali, si è rinnovato nelle persone ed anche nelle finalità iniziali. E’ stato eletto, in qualità di Presidente Anna Rita Mauriello. Il Vice Presidente sarà Adalmiro Bartolini, il Segretario Francesco Morganti, il tesoriere Dajana Bartolini ed infine il Consigliere Fabrizio Perotto. Il Direttivo appena costituito, lavorerà all’unisono ed a carattere collegiale: le indicazioni e gli obiettivi prefissati sono quelli di lavorare nell’alveo dell’incentivazione ed inserimento sociale dei disabili a San Marino. Confermando la fiducia ed il ringraziamento per il lavoro che le associazioni esistenti in ambito di disabilità svolgono in Repubblica, il Comitato vuole coinvolgere tutti gli operatori ed i volontari per fare in modo che la voce di coloro che hanno difficoltà e sono poco ascoltati, vengano maggiormente coinvolti e resi protagonisti del loro futuro. Fin da subito, il Comitato si metterà in campo per comprendere maggiormente le esigenze del settore disabilità, e lavorare all’unisono con le associazioni, affinché quegli obiettivi prefissati possano essere maggiormente realizzati.

c.s. Comitato #Rispetto

I più letti della settimana: