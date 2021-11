Comitato Sammarinese di Bioetica: “Maternità e genitorialità. Strumenti bioetici per un contributo alla riflessione”

Nella seduta del 10 novembre, il Comitato Sammarinese di Bioetica ha approvato il documento: “MATERNITÀ E GENITORIALITÀ. STRUMENTI BIOETICI PER UN CONTRIBUTO ALLA RIFLESSIONE”. Il documento, realizzato su mandato della Commissione Consiliare Permanente Igiene e Sanità, ha la finalità di offrire un valido contributo alla continua riflessione sulle tematiche relative alla maternità e alla genitorialità e promuovere (nei più vari ambiti) il relativo dibattito pubblico, identificando un punto di equilibrio fra le opinioni diversificate al suo interno. Per la particolare complessità e ampiezza della tematica, tale da non permettere di comprimere gli innumerevoli argomenti in un unico documento esaustivo, il CSB ha individuato, per ogni “macro area”, gli aspetti che comportano una maggiore criticità bioetica, unitamente a quelli che attraggono una minore riflessione nel dibattito internazionale. La riflessione bioetica si snoda seguendo l’evoluzione scientifica delle tecniche diagnostiche e terapeutiche, tra cui le indagini prenatali a fini diagnostici e terapeutici, la procreazione medicalmente assistita, la maternità surrogata, per giungere all’interruzione volontaria di gravidanza, al fine di individuare gli aspetti di particolare complessità bioetica e le conseguenti ricadute decisionali in merito a queste ultime. Tutti gli argomenti sono stati trattati avendo sempre come elemento centrale la valorizzazione e la tutela della maternità e della genitorialità, di cui ciascuno, nella società, è chiamato a diventare artefice: il CSB ha offerto il proprio contributo attraverso la riflessione bioetica, la cittadinanza può costituire un potente motore attraverso il dibattito pubblico e i decisori politici hanno il compito di tradurre il tutto in concrete azioni legislative che rispecchino e rispettino tutte le sensibilità, in un difficile ma doveroso punto di equilibrio su questioni che coinvolgono così profondamente la coscienza di ciascuno. Il documento è reperibile al seguente indirizzo: file:///C:/Users/albin/Downloads/2128384DOCUMENTOCSBMATE.pdf

c.s. Comitato Sammarinese di Bioetica