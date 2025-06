Comitato Scuole Vive nei Castelli, i risultati del sondaggio: il 70% sceglie il Castello anche per presenza della scuola

Il 70% dei cittadini sceglie il Castello anche per la presenza della scuola: il sondaggio del Comitato contesta le logiche di accorpamento.







Il Comitato “Scuole Vive nei Castelli” ha completato l’analisi del questionario distribuito nei giorni scorsi, che ha raccolto oltre 800 risposte in tempi rapidissimi. Un dato emerge in modo inequivocabile: la scuola è uno dei motivi principali per cui le famiglie scelgono di vivere in un Castello.

In particolare, circa il 70% degli intervistati ha indicato la presenza della scuola come fattore determinante nella scelta di residenza. Questo conferma che la scuola non è un costo da razionalizzare, ma un investimento che genera stabilità, coesione e sviluppo sociale. La stragrande maggioranza dei partecipanti non condivide l’idea che vi siano plessi “sacrificabili”. La realtà mostra un altro volto: la scuola è il primo elemento che rende un territorio attrattivo, soprattutto per le giovani famiglie e per chi cerca un ambiente a misura di persona e di bambino. Ignorare questi dati significherebbe agire contro l’interesse stesso del Paese, accentuando lo spopolamento e svuotando di senso la vita nei Castelli.

Il Comitato ribadisce che: non si può parlare di natalità e poi spegnere i servizi che incentivano le nascite; non si può invocare la qualità dell’istruzione e poi eliminare i presìdi locali più prossimi ai cittadini. Se davvero si vuole invertire il declino demografico, le scuole nei Castelli devono essere potenziate, non depotenziate. I dati sono chiari. Ora servono scelte politiche altrettanto chiare e lungimiranti.

C.s. Comitato “Scuole Vive nei Castelli”