Comitato Scuole Vive nei Castelli: "Scuola: servono visione, trasparenza e coerenza. Non decisioni calate dall’alto".

Il Comitato “Scuole Vive nei Castelli” esprime forte preoccupazione per la conferma della mancata attivazione della classe prima elementare nel plesso di Chiesanuova per l’anno scolastico 2025- 2026, come riportato dalla stampa. A preoccupare non è soltanto la decisione in sé, ma il metodo con cui è stata presa e comunicata: senza alcun confronto preventivo con la Giunta di Castello, le famiglie o la comunità. Un approccio che, ancora una volta, smentisce nei fatti i richiami alla condivisione e alla partecipazione. Colpisce anche la contraddizione evidente: mentre si chiude una classe in un Castello, altrove si configurano sezioni da oltre 25 alunni. Un modello che contrasta con ogni principio di qualità educativa, equità e attenzione alla persona, valori fondamentali in ogni sistema scolastico che voglia dirsi moderno e inclusivo. Il Comitato ribadisce che: Le scuole nei Castelli non sono un costo, ma un investimento: presidî educativi, sociali e civici insostituibili per la vitalità delle comunità locali; La qualità dell’istruzione non si tutela con logiche contabili, ma garantendo ambienti di apprendimento a misura di bambino, vicini alle famiglie e capaci di valorizzare le specificità di ogni territorio; Una visione strategica della scuola richiede ascolto, pianificazione e trasparenza, non scelte unilaterali e comunicazioni a posteriori. È necessario un cambio di approccio: non tagli e accorpamenti, ma una strategia chiara, partecipata e lungimirante che sostenga la scuola come motore di sviluppo e coesione, contrastando lo spopolamento e sostenendo le famiglie. Il Comitato “Scuole Vive nei Castelli” continuerà il proprio impegno con serietà e determinazione, promuovendo il confronto tra i territori, raccogliendo le voci della cittadinanza e avanzando proposte concrete e realizzabili. Perché difendere la scuola nei Castelli significa difendere il cuore stesso della Repubblica di San Marino.

C.s. Il Comitato “Scuole Vive nei Castelli”

