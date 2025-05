Comitato scuole vive nei Castelli: "Un incontro costruttivo con i Consiglieri del Castello di Montegiardino"

Il Comitato “Scuole vive nei Castelli” desidera ringraziare sinceramente i membri del Consiglio Grande e Generale Paolo Crescentini, Milena Gasperoni, Marco Mularoni e Katia Savoretti per l’incontro avvenuto nella giornata di ieri presso la sede della Giunta di Castelli di Montegiardino alla presenza del Capitano Giacomo Rinaldi e alcuni membri della sua Giunta. L’incontro si è svolto in un clima di ascolto attento e dialogo costruttivo, che ha consentito di condividere preoccupazioni, idee e prospettive legate al futuro delle scuole nei Castelli. Apprezziamo profondamente la disponibilità dimostrata dai Consiglieri e l’impegno espresso a continuare il confronto, individuando insieme possibili iniziative comuni a sostegno delle scuole e del tessuto comunitario locale. Per il Comitato è stato un momento importante, che conferma quanto il coinvolgimento delle istituzioni locali possa rappresentare una risorsa fondamentale per costruire soluzioni condivise e radicate nei bisogni reali dei cittadini. Siamo fiduciosi che questo possa essere solo il primo passo di un percorso da portare avanti insieme, con spirito propositivo e responsabilità.

C.s. Il Comitato “Scuole vive nei Castelli”