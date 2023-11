Comitato Valmarecchia prende atto della precisazione Provincia e si scusa auspicando maggiore trasparenza

Il Comitato Valmarecchia Futura prende atto della precisazione della Provincia di Rimini che dichiara di aver trasmesso puntualmente quanto di sua competenza ad ANAS, titolare del progetto relativo alla ‘nuova Marecchiese’. A noi risultava diversamente, da fonte che riteniamo assolutamente affidabile. Meglio così. Quindi ci scusiamo se abbiamo scritto al proposito un’inesattezza. Auspichiamo che ci sia la possibilità di essere aggiornati direttamente, magari in quell’incontro più volte richiesto in questi mesi e fin qui provo di udienza. Comprendiamo che ci siano interlocutori più organici o ritenuti più funzionali, ma uno sforzo in questo senso sarebbe apprezzato. Le decisioni che saranno assunte non potranno ancora cadere dall’alto sulla testa dei cittadini, che chiedono con forza una Marecchiese davvero utile alla loro quotidianità.

cs Comitato Valmarecchia Futura

