Comites e Fondazione Umberto Boccioni in visita alla mostra sul Futurismo

La Maison de la Petit Sara – Art Gallery ha organizzato l’importante evento culturale ed artistico “FUTURISMO e ….”, dal 21 Ottobre al 25 Novembre 2023, presso Motorworks, presso il Centro Fiorina, Strada di Paderna n.2, Repubblica di San Marino. San Marino, seguendo una scia di tante mostre dedicate negli ultimi tempi ad Umberto Boccioni ed al Futurismo, come quelle di Domodossola, Rende (CS), Milano, Iseo, Padova, Roma, Mamiano di Traversetolo (PR), Matera, etc., ha una sua bella Mostra Futurista organizzata dalla Art Gallery La Maison de la Petit Sara. Questa Mostra presenta tante opere provenienti dai più grandi Maestri storici della importante corrente artistica del Futurismo, quali, ad esempio, Balla, Carrà, Russolo, Pranpolini, Cangiullo e tanti altri. Questi artisti rappresentano non solo il primo Futurismo, ma anche il secondo e terzo periodo. Nel giorno di venerdì 03 Novembre 2023 alle ore 11,30, l’Avv. Giuliano Cardellini, Presidente della Fondazione Umberto Boccioni, con sede a Morciano di Romagna (RN) e l’Avv. Alessandro Amadei, Presidente del Comites San Marino saranno ospiti della Maison de la Petit Sara – Art Gallery nella visita guidata alla scoperta dei capolavori dei Maestri del Futurismo. L’Avv. Cardellini afferma che “il Museo denominato TMUB (Temporary Museum Umberto Boccioni) è stato creato, dalla Fondazione Umberto Boccioni, il 19 giugno 2021 ed è situato a Morciano di Romagna (RN) Via Pascoli n.15, visitabile su prenotazione”. “Personalmente”, continua Cardellini, “ho visitato pressoché tutte le Mostre inerenti Boccioni ed il Futurismo, per quanto possibile, ed ogni volta ne rimango entusiasta, stante l’eccezionale carattere rivoluzionario del Movimento Futurista, non solo nell’arte, ma in ogni aspetto sociale, quali la musica, l’architettura, la danza, la cucina, il teatro, la poesia, etc. Cardellini segnala poi “due priorità della Fondazione Boccioni: la prima, mantenere in vita il Museo Boccioni, tant’è che il Presidente ha promosso una Raccolta Fondi, denominata “SOS Museo Boccioni” , sulla Piattaforma Eppela, A tal proposito si invita tutti ad accedere al seguente link: https://www.eppela.com/projects/10584 La seconda, promuovere la ristrutturazione della Casa-Museo Umberto Boccioni, sita a Morciano di Romagna (RN), di proprietà del Comune di Morciano di Romagna, fin da 1997, per dare finalmente una casa a Boccioni.” L’Avv. Alessandro Amadei rileva che la visita alla mostra presso il Centro Fiorina sarà l’occasione per creare una sinergia tra Comites San Marino, Fondazione Umberto Boccioni e La Maison de la Petit Sara – Art Gallery nella prospettiva di organizzare delle iniziative congiunte dirette a valorizzare il patrimonio artistico del futurismo.

