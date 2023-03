Comites ed Associazione sammarinese Fratellanza San Marino – America insieme per sviluppare sinergie comuni

Venerdì 10 febbraio scorso una delegazione del Comites San Marino composta dal presidente Alessandro Amadei e dal membro dell’esecutivo Marina Rossi ha incontrato i vertici dell’Associazione sammarinese Fratellanza San Marino - America, rappresentata da Roberto Moretti (Presidente) e Loredana De Biagi (Segretaria) presso la nuova sede dell’Associazione in Via XXV Marzo a Domagnano. L’Associazione sammarinese - Fratellanza San Marino - America da più di 40 anni fornisce assistenza ai cittadini americani residenti a San Marino ed anche ai residenti del circondario per il rinnovo di passaporti, richiesta cittadinanza statunitense, espletamento pratiche per il voto per corrispondenza e tanto altro. Il Comites San Marino si è complimentato con l’Associazione sammarinese Fratellanza San Marino – America per l’attaccamento alle tradizioni, alle origini ed ai segni distintivi del suo popolo. Infatti ogni anno gli amici americani residenti a San Marino festeggiano il “4th of July” ed il Thanksgiving. Il 4 luglio è il giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti, ovvero la festa nazionale degli Stati Uniti che commemora l'adozione della Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America del 4 luglio 1776. Mentre il Thanksgiving o Giorno del ringraziamento è una festa nazionale celebrata in varie date in Canada negli Stati Uniti ed in altri Stati sparsi nel mondo in segno di gratitudine per le benedizioni del raccolto dell'anno precedente. Comites San Marino e Associazione sammarinese - Fratellanza San Marino - America hanno lanciato l’idea di costituire un coordinamento tra le varie associazioni che rappresentano gli stranieri, per un lavoro in sinergia sulla base di valori fondanti riconosciuti come comuni. Le Fratellanze Americane sono le associazioni maggiormente rappresentative degli americani all’’estero, essendo presenti in tutto il mondo così come i Comites che rappresentano gli italiani all’estero. Un esempio tra tutte è la Fratellanza Sammarinese di New York che annovera oltre 500 iscritti e che quest’anno ha festeggiato l’88esimo anniversario di fondazione. I sammarinesi residenti oltreoceano ogni anno attendono la ricorrenza della festa di Sant’Agata per organizzare una festa che diviene occasione anche per poter incontrare i vertici istituzionali sammarinesi. Molto attiva è anche la Fratellanza di Genova - comunità della Liguria – che è la più antica in Italia. Nasce, infatti, nel 1947 e dal 1° ottobre 2004 è dotata di un notiziario informativo (denominato “Montale”) che è un punto di riferimento anche per il Consolato della Repubblica di San Marino a Genova. Il nome Montale è stato pensato per testimoniare l’esistenza di un binomio importante che lega la Repubblica di San Marino e la Liguria. I sammarinesi e gli italiani hanno in comune le migrazioni in America. Anche se i dati riguardanti gli espatri sammarinesi assumono rilevanza statistica solo a partire dal 1923, anno in cui il passaporto sostituisce la carta di espatrio, si può comunque sostenere che gli Stati Uniti d’America, fra il 1905 e lo scoppio della prima guerra mondiale divennero un importante polo di attrazione per gli emigranti sammarinesi così come per gli emigranti italiani.

Cs - Comites San Marino Associazione sammarinese Fratellanza San Marino – America

