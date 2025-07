Comites: forti emozioni alla mostra d’arte “THE RSM BIENNIALS”

Comites: forti emozioni alla mostra d’arte “THE RSM BIENNIALS”.

Giovedì scorso il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha partecipato presso il Centro Congressi Kursaal di San Marino all’inaugurazione della mostra d’arte “THE RSM BIENNIALS” aperta al pubblico fino al 28 agosto. L’esposizione curata da Giuseppe Maria Morganti, organizzata dalla Galleria d’arte sammarinese “La Maison de le Petite Sara” con la collaborazione della Cooperativa Tre Arrows ha ricevuto il patrocinio delle istituzioni sammarinesi, di vari enti e del Comites San Marino. Il Presidente Alessandro Amadei ha ringraziato calorosamente Sara Cerosio, Project Manager e Art Expert de “La Maison de la Petite Sara” (foto) per il graditissimo invito al prestigioso evento che non è una semplice mostra, bensì un lavoro corale, un percorso espositivo tra diverse opere pittoriche e scultoree di artisti sammarinesi che hanno preso parte dal 1986 ad oggi alle Biennali d’Arte di Venezia. “THE RSM BIENNIALS” nasce da un’idea di scoprire l'arte attraverso un percorso che va dal Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri, valorizzando l’impegno della Repubblica di San Marino nel panorama dell’arte internazionale con la celebrazione di una lunga stagione artistica tipicamente autoctona.

Amadei ha apprezzato l’intenzione degli ideatori e degli organizzatori di “THE RSM BIENNIALS” di mettere al servizio di cittadini e visitatori uno spazio di esaltazione della bellezza, di rinascita culturale, di pace e di riscoperta dalla storia e dalle tradizioni dell’identità di un popolo. L'arte è da sempre uno specchio dell'anima e quando si fonde con la poesia, diventa un potente veicolo per esplorare un patrimonio creativo, come quello sammarinese, ricco di voci autonome che evocano un forte senso di appartenenza e di memoria collettiva. richiamando folklore, leggende e riti.



Comunicato stampa

Comites San Marino

La Maison de le Petite Sara

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: