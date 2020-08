Comites: Giornata nazionale sulla sicurezza stradale

Il consigliere Lorenzo Bugli, oggi giovedì 26 agosto, ha ringraziato le istituzioni e associazioni che come il COMITES hanno ben operato sul territorio per la sicurezza stradale. Finalmente vediamo approvare la nostra idea di una giornata nazionale della sicurezza stradale, che sarà il 23 MAGGIO di ogni anno . Grazie per la bella notizia e a presto per continuare un iter già più volte indicato, e che speriamo sarà messo in essere, perché sia riconosciuta la nostra dedica a Michael Antonelli, che suo malgrado da a noi le dimensioni di una mancata prevenzione, proprio lui grande campione sfortunato, ha fatto le spese di mancati accorgimenti sul percorso stradale nella visione di prevenire, per curare il meno possibile.

c.s. Comites San Marino

