Comites incontra i Ricchi e Poveri

La vicepresidente del comites Barbara Righetti ha incontrato Angelo Sotgiu ed Angela Brambati dei Ricchi e Poveri durante l'evento "Sarà perché ti amo" che si è tenuto venerdì scorso al parco Ausa di Dogana. La kermesse organizzata dalla Segreteria per il Turismo è stata l'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'oncologia pediatrica e fare divertire i bimbi con attività di animazione, gonfiabili e truccabimbi. Una bellissima iniziativa di solidarietà a cui il Comites San Marino non poteva mancare. La vicepresidente del comites San Marino Barbara Righetti si è complimentata con la segreteria di stato per il turismo per l'organizzazione dell'evento e con i Ricchi e poveri per lo spettacolo musicale che ha acceso l'allegria e l'entusiasmo del pubblico.

cs Comites San Marino