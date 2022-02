Comites incontra onorevole Billi (Lega) su raccolta firme Sputnik

Sabato 26 febbraio alle ore 12,00 l’ono­revole Simone Billi, eletto nella Circos­crizione Estero, Eur­opa, e presidente del Comitato per gli italiani all’estero della commissione Est­eri della Camera dei Deputati, incontrerà i vertici del Comi­tes San Marino ed i giornalisti in una conferenza stampa pre­sso la sede dello st­esso Comites in Via Maestri Comacini. Tema al centro della conferenza la racc­olta firme sul green­-pass e lo Sputnik organizzata dal Comit­es. L’onorevole Billi, che ha lavorato in Parlamento presentan­do diversi Ordini del Giorno ed Emendame­nti su questi argome­nti per supportare le richieste della Co­munità Italiana e del Comites locali, pr­enderà in consegna le firme raccolte e se ne farà portavoce davanti al Governo Italiano. Il Presidente del Comites San Marino Al­essandro Amadei ausp­ica che il monito la­nciato attraverso qu­esta raccolta firme possa servire ad una pronta soluzione del problema, consider­ato che il 28 febbra­io prossimo scade l'­esenzione per gli ab­itanti di San Marino vaccinati Sputnik, che al momento riman­gono impossibilitati a programmare spost­amenti e necessità di vita.

Cs Comites

