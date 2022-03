Comites: Incontro con la senatrice Laura Garavini

Questa mattina presso la sede di via Maestri comacini in San Marino Città la senatrice di Italia viva Laura Garavini ha incontrato i membri del Consiglio elettivo del Comites San Marino. Il presidente Alessandro Amadei, la vicepresidente Barbara righetti ed il membro dell'esecutivo Marina Rossi intervenendo alla conferenza stampa organizzata per l'occasione hanno ringraziato vivamente la senatrice per l'attenzione riservata a San Marino ed ai cittadini italiani residenti. Già nel dicembre 2018 la senatrice Garavini presentò un'interrogazione al ministro degli esteri, affinché il tavolo tecnico istituito tra Italia e San Marino per la revisione degli accordi di buon vicinato tenesse in considerazione il riconoscimento della doppia cittadinanza per naturalizzazione. Presenti all'incontro anche Guglielmo Masia Donàtella comandini, il prof. Renato di nubila, Bruno macina, Gianni Ricciardi dell'associazione caponnetto, il dott. Pietro Berti, e Claudio Brighi dell'associazione papà Giovanni XXIII.









Comunicato stampa

Comites San Marino