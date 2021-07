Comites: informazioni per le elezioni

Comites: informazioni per le elezioni.

Ieri 6 Luglio si è tenuta la riunione con la quale l'ambasciata ha comunicato al Presidente Diego Renzi e Vicepresidente Amadei Alessandro le ultime info per le elezioni del Comites. IMPORTANTE : già , da subito, tramite il portale Fast-it si può accedere per richiedere il diritto di voto come contemplato nella legge che prevede l'opzione dell'inversione di voto! IMPORTANTE iscriversi entro il 3 Novembre 2021, data dopo la quale non è più concesso iscriversi, e si perde la possibilità di esprimere il proprio consenso. Per chi dovesse avere difficoltà il Comites potrà fornire il proprio aiuto per far si che si possa accedere e registrarsi. Si ricorda comunque che si può scaricare il modulo allegato e spedire o portare personalmente in ambasciata. Il portale FAST-IT da conferma di ricevuta dell'iscrizione, che è importante ai fini della certezza, cosa che le poste ordinarie non danno, per questo vorremmo spingervi a utilizzare il portale che inoltre da altri servizi. Una giornata, quella di ieri allietata dalla presenza di un grande amico concittadino e sopraffino artista quale è Carlo Frisi. Come da sempre Carlo aiuta il COMITES nelle sue imprese e anche in questa occasione sarà al nostro fianco per rendere i messaggi molto più incisivi. Vi aspettiamo alla diretta del 19/07/2021 con la presenza di sua eccellenza l'Ambasciatore d'Italia a San Marino Sergio Mercuri, il segretario Generale del CGIE Michele Schiavone e altri possibili interventi di cui aspettiamo conferma. Partecipate numerosi

Per iscrizione a FAST-IT servizi consolare cliccare sul link seguente: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco

Modulo da scaricare se si vuole inviare per posta: https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-041-servelet-30-09-2016-all1-modulo-opzione-voto.pdf

Comunicato stampa

Comites San Marino







