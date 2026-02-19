TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:24 RSM: sinergie rafforzate con la Germania in occasione del 30esimo anniversario delle relazioni diplomatiche 15:05 Vienna: delegazione sammarinese parte attiva della riunione invernale dell'OSCE PA 13:23 Piano Parallelo, è scontro sulla Commissione d'Inchiesta: la politica si divide a Viceversa 13:13 Leone XIV a Rimini per il Meeting: l’ultimo Papa fu Giovanni Paolo II 13:10 Consiglio Grande e Generale, via libera alla riforma sulla naturalizzazione. Nel pomeriggio riprendono i lavori 12:18 Presentati gli atti del Forum del Dialogo: quando la pace passa attraverso i comportamenti di ogni giorno 12:15 Padre e figlio si perdono sopra la diga di Ridracoli: recuperati in serata dal Soccorso Alpino 11:15 Board of Peace, Calenda: "Schifoso comitato d'affari, non si vedeva dai tempi di Caligola" 09:09 Maltempo sull’Italia, ultime piogge: nel weekend torna il sole 08:43 Gli Usa pronti a colpire l’Iran: Trump valuta attacco. Cresce la tensione
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Comites: “L’eliminazione della rinuncia alla cittadinanza d'origine è una svolta epocale"

19 feb 2026
Comites: “L’eliminazione della rinuncia alla cittadinanza d'origine è una svolta epocale"

“L’approvazione della Legge che elimina l’obbligo di rinuncia alla propria cittadinanza d’origine in caso di naturalizzazione è una svolta epocale”, commenta il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei, “non solo per tutti i cittadini stranieri residenti da anni in territorio, ma anche per il Paese stesso, che compie un grande passo verso il futuro, confermando la propria attenzione ai diritti. Quando si parla di integrazione ed inclusione, la Repubblica di San Marino non volta mai le spalle. Per me e per tutti gli esponenti del Comites San Marino si tratta di un’emozione indescrivibile e soprattutto di una grandissima soddisfazione per vedere portata a compimento una delle iniziative più importanti e sentite della storia della nostra associazione”– prosegue Amadei. La nuova Legge nasce infatti dall’approvazione di un’Istanza d’Arengo promossa dal Comites San Marino e depositata ad inizio ottobre del 2023 dopo una già lunga campagna di sensibilizzazione verso le istituzioni, la politica e la comunità sammarinese. “Una comunità di cui ci sentiamo parte, in tutto e per tutto”, ribadisce il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei. “Ringraziamo quindi il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi per aver presentato la Legge, il Governo, la maggioranza ed i Consiglieri di opposizione che in modo responsabile hanno votato favorevolmente. Per noi si tratta di una questione fondamentale e in tutti questi anni lo abbiamo ribadito, avendo avuto sempre grande rispetto di tutte le opinioni, anche di quelle contrarie. A tal proposito, ringraziamo anche i Consiglieri che hanno espresso il loro parere contrario all’approvazione della Legge per aver comunque tenuto vivo il dibattito all’interno dell’aula consiliare, arricchendo i contenuti della discussione”.

C.s. - Comites San Marino




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa