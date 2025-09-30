Comites: messaggio di auguri ai futuri Capitani Reggenti

Il prossimo primo ottobre avrà inizio un nuovo Semestre Reggenziale con l’entrata in carica dei futuri Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli designati dai partiti di maggioranza. Giungerà al termine anche l’incarico degli attuali Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi. “Questa ricorrenza, che sancisce di fatto l’avvicendamento dei Capi di Stato, rappresenta il valore più alto che la Repubblica di San Marino riconosce alla democrazia, anche e soprattutto per la sua unicità nella durata di soli sei mesi, una garanzia assoluta contro qualsiasi personalismo o potere personale”, dichiara il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei. “Un valore inestimabile che viene messo in risalto soprattutto quando San Marino viene definito la più antica Repubblica del mondo. Una definizione che rende tutti i sammarinesi orgogliosi e determinati nel mantenere e rinnovare questo istituto”, prosegue Alessandro Amadei. La democrazia è sinonimo di libertà ed è fondamentale ricordarlo in ogni circostanza, soprattutto in tempi difficili come quelli che viviamo oggigiorno, in cui le idee stesse della libertà e della democrazia vengono compresse dai nazionalismi e dai populismi, fino a sfociare in conflitti e fino ad arrivare alla legittimazione della teoria del bellum iustum. “Siamo certi, come rappresentanti della comunità degli italiani residenti a San Marino, che come i loro predecessori che ringraziamo per il grande lavoro svolto con equilibrio, competenza e autorevolezza al servizio della comunità, anche i prossimi Capitani Reggenti sapranno guidare il Paese con pari impegno ed equità, rinnovando e arricchendo i valori della libertà e della democrazia che il loro ruolo incarna”, conclude il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei.

C.s. - Comites San Marino

