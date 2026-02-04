Comites: “Profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Rita Parsi”

Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di straordinario spessore umano e professionale che ha dedicato l’intera sua vita alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Il Presidente Amadei ricorda con grande emozione il suo intervento intenso, generoso e appassionato alla terza edizione del Forum del Dialogo svoltosi nel 2018 e dal titolo “Dialogo intergenerazionale tra Giovani e Adulti”, promosso da venti associazioni sammarinesi, tra cui anche il Comites San Marino. Maria Rita Parsi, con la sua analisi rigorosa sulla condizione dei giovani e degli adulti nella società attuale, evidenziò con grande chiarezza le condizioni di crescente diversità delle due generazioni, mettendo in luce i conflitti ed incoraggiando possibili alleanze che consentissero il raggiungimento di soluzioni condivise. “Un contributo prezioso che ha arricchito non solo il Forum del Dialogo, ovvero l’evento ideato dal Prof. Renato Di Nubila che ogni anno accoglie a San Marino personalità di altissimo profilo e di livello internazionale come Maria Rita Parsi”, ricorda Amadei, “ma che ha emozionato tutti i presenti, soprattutto coloro i quali vivono quotidianamente la complessità dell’essere genitori. Quell’intervento, come i tantissimi studi e ricerche che Maria Rita ha condotto, sono l’eredità che ci lascia e di cui le saremo sempre grati”. Maria Rita Parsi, docente universitaria, saggista e scrittrice è stata componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e membro del Comitato Onu sui diritti del fanciullo, partecipò al gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dedicato alla Child Guarantee, l’iniziativa europea contro povertà ed esclusione sociale dei più giovani. Con il suo lavoro clinico, scientifico e istituzionale Maria Rita ha rappresentato per decenni un punto di riferimento imprescindibile per la psicologia italiana ed internazionale, contribuendo in modo decisivo alla diffusione di una cultura dell’ascolto, della protezione e della responsabilità verso l’infanzia.

C.s. - Comites San Marino

