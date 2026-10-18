Comites: "Quarta rassegna letteraria, presentato a San Marino il libro Costruttori di idee"

Comites: "Quarta rassegna letteraria, presentato a San Marino il libro Costruttori di idee".

Un evento di grande rilievo culturale ha animato la sede del Comites San Marino, e al centro commerciale Atlante dove è stato presentato il volume Costruttori di idee, scritto da Marina Sofi Rossi, membro esecutivo del Comites e protagonista di numerose iniziative culturali. La presentazione ha registrato una partecipazione calorosa e attenta, trasformandosi in un vero momento di confronto e crescita condivisa. L’autrice, con sensibilità e passione, ha guidato il pubblico attraverso i temi del libro, stimolando riflessioni profonde e aprendo un dibattito ricco di spunti. L’incontro non è stato soltanto una presentazione, ma un’occasione per celebrare la forza delle idee e il loro potere di costruire ponti tra persone e comunità. L’evento ha confermato il ruolo centrale della cultura come strumento di dialogo e di coesione, e ha reso evidente l’impegno del Comites San Marino nel sostenere e valorizzare le voci degli autori che contribuiscono al patrimonio intellettuale del Paese.Sinossi del libro Costruttori di ideeIl volume Costruttori di idee è un viaggio attraverso il valore della creatività e della parola come strumenti di trasformazione. Marina Sofi Rossi accompagna il lettore in un percorso che intreccia esperienze, riflessioni e visioni, mostrando come le idee possano diventare mattoni di un futuro più consapevole e condiviso. Ogni capitolo si configura come un tassello che invita a pensare, a dialogare e a costruire insieme: dalle radici culturali alle prospettive sociali, dalle sfide del presente alle possibilità del domani. Con uno stile chiaro ed elegante, l’autrice offre non solo un saggio pensiero, ma anche un invito a credere nella forza delle idee come strumenti di cambiamento e di vita. In conclusione dell'evento il presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei si è complimentato con gli autori, sottolineando che il libro è uno degli strumenti più potenti per conservare, elaborare e trasmettere la cultura umana attraverso il tempo e lo spazio.



c.s. Comites San Marino



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