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Comites San Marino: “Buona Festa della Repubblica a tutti gli italiani residenti all’estero"

"L’Italia continui ad essere guidata dai valori costituzionali di libertà, democrazia e uguaglianza che ci identificano ancora oggi in tutto il mondo”

1 giu 2026
Comites San Marino: “Buona Festa della Repubblica a tutti gli italiani residenti all’estero"

Il 2 giugno del 1946 si aprirono i seggi del referendum istituzionale che cambiò per sempre la storia dell’Italia, facendo nascere la Repubblica. “Quella data è diventata un simbolo del nostro Paese”, dichiara il Presidente del Comites San Marino, Alessandro Amadei, “soprattutto perché fu una scelta del popolo, libera e consapevole. L’auspicio è che la Repubblica Italiana continui ad essere guidata dai valori costituzionali di libertà, democrazia e uguaglianza, che ci identificano ancora oggi in tutto il mondo. Non si tratta solo di una ricorrenza storica ma anche di un momento collettivo di memoria unità e consapevolezza civile per ricordare che i valori della Costituzione vivono nell'azione di quanti si pongono al servizio della collettività, come ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Auguri dunque a tutti gli italiani, in particolare a quelli residenti all’estero, che vivono quotidianamente il riconoscimento di questi valori identitari da parte dei cittadini dei vari Paesi che li ospitano. Un vanto, ma anche una grande responsabilità. Perché proprio come allora, quando gli italiani decisero di abbandonare la monarchia per abbracciare la Repubblica, spetta a noi – ogni giorno e in ogni ambito, familiare, sociale, lavorativo e politico – promuovere e rafforzare i valori che costituiscono le fondamenta della nostra Repubblica” – conclude il Presidente del Comites San Marino, Alessandro Amadei.

C.s. Comites San Marino





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