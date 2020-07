Comites San Marino: comunicazione importante per il referendum sul taglio parlamentari

Il Comites San Marino vuole informare i propri iscritti concittadini che i giorni 20-21 settembre si terrà la consultazione referendaria confermativa sul provvedimento riguardante il taglio dei parlamentari.Si tratta del quarto referendum confermativo nella storia della Repubblica. Approvato in via definitiva dalla Camera l'8 ottobre 2019, il testo di legge prevede il taglio del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato. Si vuole informare che chi vuole esprimere il proprio VOTO presso il comune AIRE di iscrizione, deve richiederne la possibilità tramite modulo allegato anche sul sito del COMITES San Marino, e da recapitare all'ambasciata d'Italia entro il 28 Luglio, quindi i tempi sono molto stretti. Ringraziando tutti per la cortese attenzione e diffusione porgiamo distinti saluti. Vedi il sito del COMITES https://www.sanmarinocomites.org/1852-2/

Comunicato stampa

Comites San Marino