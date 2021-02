Comites San Marino: condoglianze alle famiglie delle vittime dell'attentato a Goma

Un vile attentato segna purtroppo anche oggi la scomparsa di altri Italiani in missione nel mondo.

Fonte ansa:

“Nell’attacco a Goma, in Congo, sono morti l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere che era nel convoglio con il diplomatico. Lo apprende l’ANSA da fonti qualificate.

Attanasio – secondo quanto apprende l’ANSA – era stato trasportato in ospedale a Goma.

La matrice dell’attacco non è ancora chiara. La vettura faceva padre di un convoglio della Monusco che comprendeva anche il Capo Delegazione Ue. Massima apprensione della Farnesina che sta seguendo gli sviluppi.”

Il Comites San Marino porge alle famiglie le più sentite condoglianze









