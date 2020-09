Comites San Marino dà il benvenuto al nuovo Ambasciatore d’Italia

Comites San Marino dà il benvenuto al nuovo Ambasciatore d’Italia.

In attesa di conoscerci di persona, come da richiesta via mail già inviata, porgiamo il nostro benvenuto al nuovo Ambasciatore d’Italia in San Marino Sergio Mercuri. Con l’occasione ringraziamo ancora una volta il precedente Ambasciatore Guido Cerboni che nel saluto di congedo ha sottolineato quanto il Comites si sia battuto per i diritti dei propri concittadini ed ha invitato la politica e le istituzioni presenti a fare finalmente quel passo fortemente richiesto di togliere la rinuncia della cittadinanza di origine dalla legge sulla cittadinanza all’atto della naturalizzazione.

c.s. Comites San Marino

