Comites San Marino: “La Giornata della Memoria impegni tutti" prendano coscienza di ciò che è stato l’Olocausto e si impegnino affinché non si creino nemmeno i presupposti perché possa di nuovo accadere qualcosa di simile”.

Il 27 gennaio si celebra la Giorno della Memoria, designata dalle Nazioni Unite per commemorare le vittime dell'Olocausto, in ricordo della storica liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, simbolo terribile e ancora oggi terrificante della crudeltà umana e di dove si può spingere l’odio razziale – ricordano Barbara Righetti e Marina Rossi, rispettivamente Vicepresidente e Membro dell’Esecutivo del Comites San Marino. La Giornata della Memoria è quindi importantissima ed è fondamentale che il suo messaggio sia condiviso da tutti e a tutti i livelli, perché non si verifichino mai più tali tragedie. Purtroppo ancora oggi, nel mondo e anche non troppo lontani da noi, si stanno sviluppando conflitti armati con migliaia di vittime, spesso in nome di quegli stessi principi che alimentarono l’Olocausto. Come Comites San Marino ricordiamo con dolore e commozione i nostri concittadini deportati e uccisi nel secolo scorso e siamo da sempre vicini a tutte le persone che ancora oggi vivono un incubo simile. Facciamo nostre, quindi, le parole della Senatrice Liliana Segre quando afferma che “per me la Giornata della Memoria è ogni giorno”, nell’auspicio che ogni giorno, davvero, tutti prendano coscienza di ciò che è stato e ha rappresentato l’Olocausto e si impegnino affinché non solo non si ripeta, ma che non si creino nemmeno i presupposti perché ciò possa di nuovo accadere – concludono Barbara Righetti e Marina Rossi.

cs Barbara Righetti, Vicepresidente del Comites San Marino Marina Rossi, Membro dell’Esecutivo del Comites San Marino

