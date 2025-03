Comites San Marino: messaggio di auguri ai futuri Capitani Reggenti

Il prossimo primo aprile avrà inizio un nuovo Semestre Reggenziale, con l’entrata in carica dei futuri Capitani Reggenti, Italo Righi e Denise Bronzetti designati dai partiti di maggioranza. Giungerà al termine anche l’incarico degli attuali Capitani Reggenti, S.E. Francesca Civerchia e S.E. Dalibor Riccardi.

“Questa ricorrenza semestrale, che sancisce di fatto l’avvicendamento dei Capi di Stato, rappresenta tutto il valore che la Repubblica di San Marino riconosce alla democrazia”, dichiara il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei. “Un valore inestimabile che viene messo in risalto soprattutto quando San Marino viene definito la più antica Repubblica del mondo. Un’attribuzione che è un impegno che la comunità sammarinese ha scelto di tramandare nei secoli, rinvigorendolo al mutare delle condizioni economiche, sociali e politiche, sia all’interno che all’esterno dei propri confini”, prosegue Alessandro Amadei.

La democrazia è sinonimo di libertà ed è fondamentale ricordarlo in ogni circostanza, soprattutto in tempi difficili come quelli che viviamo oggigiorno, in cui le idee stesse della libertà e della democrazia vengono compresse dai nazionalismi e dai populismi, fino a sfociare in conflitti e fino ad arrivare alla legittimazione della teoria del bellum iustum.

In queste onde tumultuose l’istituto della Reggenza di San Marino è un faro che si staglia su un porto sicuro in cui approdare e che va mantenuto sempre acceso, ridandogli forza e sostegno ogni sei mesi.

“Siamo certi, come rappresentanti della comunità degli italiani residenti a San Marino, che come i loro predecessori che ringraziamo per il grande lavoro svolto con equilibrio, competenza e autorevolezza al servizio della comunità, anche i prossimi Capitani Reggenti sapranno guidare il Paese con pari impegno ed equità, rinnovando e arricchendo i valori della libertà e della democrazia che il loro ruolo incarna”, conclude il Presidente del Comites San Marino.



Comunicato stampa

Comites San Marino