Comites San Marino: messaggio di auguri ai futuri Capitani Reggenti

Comites San Marino: messaggio di auguri ai futuri Capitani Reggenti.

Il prossimo primo aprile entreranno in carica i futuri Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva che saliranno alla carica istituzionale più alta della Repubblica per il semestre 1 aprile- 1 ottobre 2026.

Giungerà al termine anche l’incarico degli attuali Capitani Reggenti, S.E. Matteo Rossi e S.E. Lorenzo Bugli. “In questa ricorrenza semestrale non c’è solo un protocollo unico al mondo, ma vi è rappresentato tutto il valore che la Repubblica di San Marino riconosce alla democrazia”, dichiara il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei. “Un valore inestimabile che viene messo in risalto soprattutto quando San Marino viene definito la più antica Repubblica del mondo. Un riconoscimento all’impegno che la comunità sammarinese ha scelto di tramandare nei secoli, rinvigorendolo al mutare delle condizioni economiche, sociali e politiche, sia all’interno che all’esterno dei propri confini”, prosegue Alessandro Amadei. “Un rinnovamento continuo, ma sempre ancorato ai valori della Repubblica, che la rendono forte e autorevole nonostante le sue dimensioni”.

“La democrazia è sinonimo di libertà ed è fondamentale ricordarlo sempre, soprattutto in tempi difficili come quelli che viviamo oggigiorno, in cui le idee stesse della libertà e della democrazia vengono compresse dai nazionalismi e dai populismi, fino a sfociare in conflitti bellici, di cui purtroppo sentiamo sempre più vicini gli echi di bombardamenti e delle conseguenti grida di dolore delle vittime. Anche per questo, l’istituto della Reggenza di San Marino è un simbolo di unità, continuità democratica, tradizione, solidarietà e giustizia sociale. Siamo certi, come rappresentanti della comunità degli italiani residenti a San Marino, che come i loro predecessori che ringraziamo per il grande lavoro svolto con equilibrio, competenza e autorevolezza al servizio della comunità, anche i prossimi Capitani Reggenti guideranno il Paese con pari impegno ed equità, rinnovando e arricchendo i valori della libertà e della democrazia che il loro ruolo incarna”. Un ringraziamento particolare ai Capitani Reggenti uscenti S.E. Matteo Rossi e S.E. Lorenzo Bugli per avere evidenziato nel loro solenne discorso di fine mandato il passo avanti sul tema della doppia cittadinanza conseguente alla recente approvazione della Legge sull’acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione, conclude il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei.



Comunicato stampa

Comites San Marino

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