Comites San Marino: Promessa mancata? O rimandata a brevissimo?

Ieri è iniziato l’ultimo Consiglio del mese di Novembre, e nell’ordine delle cose da fare non compare la ‘Legge sulla Cittadinanza’ che con un ordine del giorno del CGG di luglio ci si era impegnati di risolvere entro quella data. Il comma comunicazioni ha riportato l’attenzione su questo fatto grazie al consigliere di Libera Alessandro Bevitori, e la risposta del Segretario Elena Tonini ha evidenziato che era stata inviata poco prima una mail, a tutti i capigruppo, invitandoli entro il 30 novembre, a fare le loro proposte. Mi chiedo: ma questa mail non poteva essere già stata fatta a luglio? Oggi si avrebbe una proposta condivisa e ci sarebbero state tutte le possibilità di confronto e di sensibilizzazione a risolvere questa annosa controversia. Ma forse chi non vive uno stato discriminante non può comprenderlo? Eppure ho sentito il consigliere Zeppa Matteo parlare di una questione sicuramente molto più importante della nostra, che tratta una bruttissima discriminazione sull’immigrazione, e che ha chiaramente dato la sensibilità del governo su una questione brutta e che purtroppo San Marino non può certo risolvere se non denunciare. Esiste però questa discriminazione, molto meno importante, che il governo può risolvere, e va sistemata nel minor tempo possibile! Quindi se la Segreteria vorrà interfacciarsi con il Comites il presidente ne sarà felice di affrontare e conoscere la bozza di proposta e le tempistiche necessarie. Attendiamo.









