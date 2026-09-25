COMITES San Marino: si apre la stagione elettorale per il rinnovo della rappresentanza italiana sul Titano

COMITES San Marino: si apre la stagione elettorale per il rinnovo della rappresentanza italiana sul Titano.

La comunità italiana della Repubblica di San Marino torna alle urne per il rinnovo del Comitato degli Italiani all’Estero (COMITES). Organismo previsto dalla legislazione italiana per rappresentare i connazionali residenti all’estero nel dialogo con le istituzioni diplomatico-consolari e locali; il Comitato ha una durata quinquennale ed è attualmente giunto al termine del proprio mandato. In vista della consultazione, sono in corso le procedure per la presentazione delle liste dei candidati. Per essere formalmente ammesse, ciascuna lista deve raccogliere almeno 100 firme di elettori con cittadinanza italiana o doppia cittadinanza, iscritti all’AIRE da almeno sei mesi, autenticate presso l’Ambasciata d’Italia entro il termine perentorio del 2 ottobre 2026. Per facilitare le sottoscrizioni, i cittadini interessati possono recarsi presso l’Ambasciata d’Italia a San Marino, senza necessità di appuntamento, nei seguenti orari dedicati: Dal lunedì al giovedì: dalle ore 14:00 alle ore 15:00 Il venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 Raccolta firma straordinaria presso la Sala Montelupo (Domagnano): Venerdì 25/9 dalle ore 16:00 alle ore 18:00, Martedì 29/9 dalle ore 16:00 alle ore 19:00, Giovedì 1/10 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 Come si vota: necessaria la richiesta di iscrizione entro il 4 novembre Per esercitare il diritto di voto non è sufficiente la sola iscrizione anagrafica all’AIRE: la normativa prescrive che l'elettore richieda espressamente l’iscrizione nell’elenco elettorale entro il 4 novembre 2026, secondo le modalità pubblicate sul sito dell’Ambasciata. Le votazioni si svolgeranno per corrispondenza: il plico contenente la scheda votata dovrà pervenire all’Ambasciata entro il 4 dicembre 2026. Il ruolo del Comitato a San Marino Il nuovo COMITES sarà composto da 12 membri eletti. Sul Titano questo organo riveste una rilevanza strategica: la comunità italiana conta migliaia di residenti, profondamente radicati nel tessuto economico, professionale e sociale della Repubblica. Temi cruciali quali previdenza, fiscalità bilaterale, sanità, mobilità transfrontaliera, diritti di cittadinanza e tutela delle famiglie trovano nel COMITES uno spazio fondamentale di rappresentanza, ascolto e interlocuzione propositiva.

C.s. - Dott. Emidio Troiani, Capolista ReSpubblica – Italiani a San Marino

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