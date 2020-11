Comites San Marino: Un benvenuto ai capitani di castello

Per la prima volta al voto; un’emozione indescrivibile! Noi del COMITES SAN MARINO vogliamo fare i complimenti a tutti gli eletti a Capitano del proprio castello, ma anche a tutta la giunta composta anche da coloro che molto sportivamente hanno accettato la sconfitta , perchè da domani comunque ci sarà la grande volontà di collaborare per il bene del Castello. I cittadini mi sembra che abbiano scelto un po ovunque, le giunte civiche proprio premiando quel requisito che nelle serate pubbliche il COMITES ha sottolineato. Servono giunte predisposte al lavoro, alla condivisione e alla collaborazioni con associazioni e entità del territorio, per il bene dei loro concittadini, perchè da domani si è la Giunta di tutti. Questo è, e fa, anche il Comites senza preclusione, spingendosi addirittura a considerare anche coloro che si trovano nella egual condizione pur non appartenendo alla nazionalità italiana. Lo abbiamo fatto con la legge delle giunte, con la legge sulla cittadinanza , e con gli eventi vari che abbiamo sempre aperto a tutti perchè tutti potessero usufruirne e dare il loro contributo come nel Forum del Dialogo. Con la nuova Consulta delle giunte chiederemo un incontro per parlare di alcune proposte e per rinnovare l’interesse reciproco per sviluppare e proseguire progetti comuni. Un ultimo pensiero inoltre vorrei sottolineare: a questa tornata elettorale abbiamo lanciato a tutti la disponibilità nostra a partecipare a loro serate pubbliche tramite un post pubblico e un servizio fatto da San Marino RTV all’inizio campagna elettorale. Abbiamo ricevuto 3 inviti ai quali ci siamo presentati per parlare della grande conquista epocale di questo voto e la grande necessità di andare a votare da parte degli stranieri per comprovarne l’importanza sentita per tutti noi, oltre ad aver fatto diversi appelli al voto. Risultato è che il COMITES porta bene, visto che le tre liste hanno vinto tutte e tre le loro competizioni, ma soprattutto il quorum è stato raggiunto ovunque scongiurando così il dover ripetere le elezioni in quei castelli che presentandosi con una sola lista erano ad alto rischio. Ben 5 castelli con una sola lista da forza fortemente alla nostra proposta di aprire alla partecipazione degli stranieri nelle liste, e sarà la nostra osservazione in sede di incontro con le giunte e con le autorità. Rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare e porgiamo a tutti il nostro augurio di BUON LAVORO

