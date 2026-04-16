Comites: solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei esprime piena solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per gli attacchi ricevuti dal Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, riaffermando con forza il valore del confronto democratico, del rispetto tra istituzioni e delle libertà, dopo le tensioni esplose tra l’amministrazione USA e Roma in seguito alle parole di Trump. “Quando si reagisce con attacchi personali a un’alta figura istituzionale, come quella rappresentata da Giorgia Meloni, si dimostra debolezza e non certo forza e quando si usano quei toni, si supera una linea che non dovrebbe mai essere oltrepassata” – dichiara Amadei. “Il Comites San Marino difende i valori etici del rispetto, della buona educazione e della dignità umana, principi fondamentali che non possono essere messi in discussione e non devono essere calpestati. Gli Stati Uniti d’America non sono e non saranno mai un nemico dell’Italia, essendo un alleato storico, una bussola per il mondo occidentale, ma l’amicizia non va confusa con la sottomissione e la debolezza. Ogni Capo di Stato ha il dovere di agire secondo buon senso, consapevole delle responsabilità che le più alte cariche delle istituzioni devono avere nella gestione dei rapporti diplomatici e nella promozione della cooperazione internazionale. In un tempo segnato da conflitti e tensioni occorrono voci che invitino al dialogo, alla pace ed allo scambio di idee espresse in modo democratico nel pieno rispetto dello Stato di diritto e della libertà dei cittadini. Il Comites San Marino è al fianco del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a cui va la nostra vicinanza umana ed istituzionale, rivolgendole un augurio di svolgere il suo mandato con serenità e coraggio. Nessuna intimidazione può minimamente scalfire la determinazione di chi ogni giorno con forza e passione affronta le sfide del nostro tempo e si mette al servizio della comunità” - conclude il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei.

c.s. Comites San Marino









