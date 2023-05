Comites. Solidarietà alle popolazioni colpite dall’alluvione.

Le calamità mettono sempre difronte agli occhi il bisogno di essere uniti e di sentirsi appartenenti ad un’unica comunità. Il COMITES SAN MARINO, tramite Laura Corbelli, Membro del Consiglio Elettivo (foto), desidera in questo spirito esprimere calorosa vicinanza e solidarietà a tutti coloro che in queste ore stanno vivendo il disagio e la tragedia dei fenomeni alluvionali intervenuti in questi giorni. L’Emilia-Romagna è sicuramente stata la regione più colpita, ma non solo. Anche alcuni comuni marchigiani e toscani hanno infatti riportato danni e disagi. Davanti a questo tipo di calamità non si può rimanere indifferenti: occorre stringersi e offrire la propria disponibilità per come possibile. Il COMITES SAN MARINO desidera ringraziare tutti coloro che coraggiosamente offrono il proprio operato per portare aiuto e sollievo a coloro che sono stati colpiti, si augura una veloce risoluzione ed auspica continui un’azione congiunta ed attenta delle autorità.

Laura Corbelli, Membro del Consiglio Elettivo COMITES SAN MARINO