Commedie dialettali a Serravalle nell'Auditorium Little Tony di Serravalle (RSM)

Due interessanti appuntamenti dedicati alle Commedie Dialettali, che intende valorizzare l’importante valenza del teatro amatoriale, quale mezzo per conservare e rinvigorire la tradizione sammarinese e romagnola, attraverso il recupero della lingua e della cultura dialettale. Gli spettacoli sono inoltre un’occasione di sana ricreazione per tutti, dai più maturi ai più giovani. E’ prevista anche una commedia sempre comica in lingua italiana. Il primo appuntamento è per sabato 8 febbraio ore 21 con la Compagnia Dialettale JARMIDIED di Rimini con la commedia “UN AMOR FURA AD STASON”, tre atti comici di Maurizio Antolini, nell’Auditorium Little Tony Di Serravalle (RSM).

Mentre il secondo appuntamento è per sabato 1 marzo ore 21 con la Compagnia Dialettale LA BELARIOESA di Bellaria con la commedia “UN GNE’ PIO’AL DONI D’UNA VOLTA” tre atti comici di Mario Bassi, nell’Auditorium Little Tony Di Serravalle (RSM). Segnaliamo anche la programmazione per sabato 22 febbraio ore 21 con la Compagnia Dialettale LE GIRAFFE di Rimini della commedia in lingua italiana “AGENZIA MATRIMONIALE”, tre atti scritti dal sammarinese Stefano Palmucci, una pièce divertentissima e vincitrice di diversi concorsi lungo tutto lo Stivale, si terrà sempre nell’Auditorium Little Tony Di Serravalle (RSM).

Promosse da: Giunta di Castello di Serravalle e Centro sociale S. Andrea

Per informazioni e prenotazioni: 337 1010902 - csandrea@alice.sm Prenotazioni telefonica dal 31 gennaio. intero di € 12 (dodici) – ridotto di € 10 (dieci)

c.s. Centro sociale S. Andrea

