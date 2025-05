Commemorazione in onore dello Storico Presidente dell’Associazione di Amicizia San Marino-Cina Gian Franco Terenzi

L’Associazione di Amicizia San Marino – Cina ringrazia gli Ecc.mi Capitani Reggenti S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi, le Istituzioni, le delegazioni e gli amici che hanno condiviso questa importante giornata. Inoltre ringrazia la Segreteria di Stato Affari Esteri, la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e l’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in San Marino che hanno patrocinato l’iniziativa. È stato presentato un “Album Commemorativo in memoria di Gian Franco Terenzi”, realizzato in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in San Marino. Per il Decimo Anniversario dell’Istituto Confucio di San Marino sono stati consegnati gli omaggi offerti dalla delegazione dell’Università di Pechino presente per questa occasione. La serata si è svolta al Centro Congressi Kursaal che ha ospitato l’evento commemorativo moderato da Sergio Barducci con circa 300 ospiti. I filmati che hanno ripercorso le tappe più significative della vita politica e umana di Gian Franco, con interventi e ricordi accompagnati dalla San Marino Concert Band e Artisti Cinesi. Gli ospiti presenti sono stati omaggiati con una copia dell’Album.

c.s. Associazione di Amicizia San Marino – Cina