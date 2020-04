Commercialisti Rsm richiamano al buon senso e alla responsabilità sociale

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dopo un lungo ed impegnativo percorso di confronto con il Governo e tutte le parti sociali finalizzato all’emissione di provvedimenti sostenibili e condivisi al fine di offrire serie misure di sostegno economico sia alle famiglie sia agli operatori economici, ritiene doveroso richiamare tutte le parti al buon senso ed a criteri di reciproca responsabilità sociale in un momento particolarmente difficile per l’intero Paese. Dobbiamo essere consapevoli che stiamo attraversando un periodo straordinario sotto tutti i punti di vista, che necessita di provvedimenti di carattere altrettanto straordinario e che richiedono mutua comprensione e reciproche concessioni, pur non dimenticando principi di giustizia sociale e solidarietà a favore dei più deboli. Per tale motivo l’Ordine dei Commercialisti ritiene che la necessità di garantire le indennità di malattia, di Cassa Integrazione Guadagni, e simili agli aventi diritto vada contemperata e valutata congiuntamente con la sostenibilità delle stesse da parte del bilancio dello Stato e più specificamente del bilancio dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Si ritiene infatti che la generalizzata ed indistinta riduzione delle predette indennità debba essere vagliata proprio in considerazione dell’eccezionalità e straordinarietà della situazione emergenziale che il nostro Paese sta attraversando. Misure ragionevoli oggi consentiranno al Paese di sostenere anche la sua ripresa economica e sociale.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili