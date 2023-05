Commercianti in protesta: "Quello che i cittadini non sanno … a proposito del trenino San Marino By Train"

Dopo inutili colloqui fatti con alcuni rappresentanti di Governo e la totale assenza di dialogo con il Segretario Pedini responsabile della gestione del servizio navetta San Marino ByTrain, ancora ad oggi l’estremo disagio subito dai turisti non ha eguali. Gli stessi dopo aver già pagato la sosta nel P9 multipiano per accedere al Centro Storico sono costretti alla risalita a piedi con incredibili disagi dovuti ai tanti scalini ( vedi anziani e famiglie con i passeggini ). L’unica alternativa è il trenino con servizio obbligatorio fino al Parcheggio 6 ( Salita la Rocca ) con un ulteriore costo di 3,00 euro a testa, oppure 5,00 euro andata e ritorno. Era stato chiesto un servizio gratuito fino a Porta San Francesco in quanto a nostro avviso, è un diritto nei confronti del turista visto il mancato funzionamento degli ascensori. Non abbiamo ricevuto risposte in merito dalle istituzioni, il tutto provoca un incredibile disagio e un cattivo esempio di ospitalità per chi sceglie di visitare il nostro Paese. Caro Segretario Pedini smettiamo di prendere in giro i turisti per favore.

