Commercianti Indipendenti Associati – Conad Romagna: al day hospital pediatrico e oncoematologico dell’ospedale Infermi 70.500 euro frutto dell’iniziativa natalizia.

I Commercianti Indipendenti Associati-Conad tornano a sostenere la sanità locale, con un nuovo progetto di solidarietà sociale in Romagna. Questa mattina il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di Rimini ha ricevuto, da una delegazione di CIA-Conad, la donazione da ulteriori 70.500 euro, che si vanno ad aggiungere ai 137mila euro dello scorso anno, tutti raccolti grazie all’iniziativa di collezionamento promossa durante il periodo delle festività natalizie, “Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore”, una raccolta di simpatici gadget ispirati a divertenti personaggi natalizi, per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green. La collezione, composta da 12 Goofi, è realizzata in ABS 100% riciclato e disegnata da artigiani italiani per supportare e valorizzare le aziende del territorio. Per ogni premio distribuito Commercianti Indipendenti Associati ha devoluto alla buona causa 50 centesimi. La donazione è stata consegnata dal consigliere di amministrazione di CIA- Conad Claudio Pierini, socio imprenditore del Conad Diamante di Cattolica, accompagnato dal socio imprenditore Alessandro Dall’Acqua e da Marco Monari, responsabile relazioni esterne di Conad Emilia-Romagna, alla Dott.ssa Francesca Raggi, direttrice del presidio ospedaliero Rimini Santarcangelo Novafeltria, che ha accolto la delegazione di Conad insieme al Dott. Gianluca Vergine, Direttore dell’U.O. Pediatria, e alla Dott.ssa Roberta Pericoli, responsabile della Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi, e alla Dott.ssa Elisabetta Montesi, Direttrice Accoglienza, relazioni con il pubblico e fundraising dell’Ausl. “Esprimo gratitudine per il sostegno che Conad ha scelto di dare, per il terzo anno consecutivo, all’Ospedale di Rimini e in particolare alla Oncoematologia pediatrica per consentire il completamento del day hospital pediatrico. Il supporto e l’affiancamento della società civile e dei privati è molto importante al fine di continuare ad assicurare un elevato livello della qualità delle cure”. Sono le parole di ringraziamento del Direttore di Pediatria Gianluca Vergine, alle quali si è unita la Direttrice dell’ospedale Francesca Raggi: “Il rinnovo del sostegno che CIA-Conad ha voluto assicurare con questa importante donazione, alla struttura pediatrica dell’ospedale che ho l’onore di dirigere, in un contesto economico davvero complicato, in particolare per un’azienda sanitaria di grandissime dimensioni come quelle della Romagna, consolida in modo concreto la realizzazione dell’innovativo e complesso progetto strutturale per i piccoli pazienti dell’Oncoematologia pediatrica e della Pediatria, già avviato da qualche mese”. “Confermiamo, a nome dei soci Conad della Romagna, il nostro impegno al fianco degli ospedali pediatrici del nostro territorio - ha dichiarato Claudio Pierini - dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più serena possibile. Ringraziamo i clienti per la generosità dimostrata e i nostri soci romagnoli per aver reso possibile questa lodevole iniziativa, portando avanti i valori di solidarietà e vicinanza che noi di Conad da sempre abbiamo a cuore”. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto Conad a sostegno degli ospedali attivi con progetti di oncoematologia pediatrica su tutto il territorio italiano (in tutto 27), ai quali questa edizione ha donato complessivamente 1,7 milioni di euro.

cs Ausl Romagna

