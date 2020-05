Commercianti ringraziano Segretario Righi per aver accolto le loro richieste

Illustrissimo Sig, Fabio Righi Segretario di Stato per l’Industria Artigianato e Commercio Siamo a ringraziarVI di aver accolto la nostra proposta di modifica al Decreto Legge 21 Aprile 2020 n° 63 art.17 punto 2 formulata tramite Unione Sammarinese Commercianti e precisamente di effettuare i saldi dal 1 Agosto al 1 Settembre e di effettuare il Black Friday nelle due giornate del 27 e 28 Novembre come avviene in tutto il mondo. La sensibilità dimostrata ci permetterà di lavorare con tranquillità e poter affrontare tutti i pagamenti per i quali ci siamo impegnati. Perchè chi lavora onestamente e correttamente non può permettersi di svendere economicamente la merce e la propria dignità di imprenditore e commerciante.

I COMMERCIANTI



