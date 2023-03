Commissari della Commissione Sanità RETE PDCS NPR

È sufficiente ascoltare la registrazione di quanto emerso in Commissione Sanità per comprendere che l’unico “disallineamento” registrato ieri in aula da tutti i presenti, e confermato oggi da un articolo di stampa, è quello di Libera che, nonostante i fatti e i documenti presentati dal direttore generale Bevere e dal Comitato Esecutivo dell’ISS che provano il pressappochismo con cui dal 2017 al 2019 è stata gestita la sanità, non hanno neppure il coraggio di ammettere quanto da quell’epoca ad oggi sia cambiato e sia stato fatto per rimediare agli annosi problemi presenti, sia sul territorio, sia per l’assenza totale di interventi sulla sicurezza dell’ospedale, sia per l’assenza di qualsiasi iniziativa per il reclutamento di personale sanitario e di nuove tecnologie. Zero interventi su tutti i fronti. A questo punto, chiediamo al Comitato Esecutivo dell’ISS di pubblicare, nei prossimi giorni, i documenti che sconfessano ancora una volta tutti coloro che nascondono la verità invece di essere grati a quanti in questi anni, nonostante il Covid, in silenzio, sono riusciti a fare quello che Libera prova ad intestarsi mistificando la realtà con l’ennesimo articolo populista e irresponsabile. Ieri, grazie al grande lavoro svolto dell’ISS, non solo raccontato ma documentato in una relazione pubblica agli atti del Consiglio Grande e Generale ed accessibile a tutti, ci si aspettava almeno un atto di etica pubblica: tacere e/o ringraziare chi ha lavorato. Come riteniamo sia necessario, per evitare che la cittadinanza continui a venire bombardata di informazioni false, fuorvianti e tendenziose, che l’ISS pubblichi punto per punto i documenti e gli atti che dimostrano le inadempienze cui oggi si deve porre, a fatica, rimedio con risultati documentati nelle oltre cinquanta pagine illustrate ieri dai vertici dell’ISS. Dopo i clamori, le improvvisazioni, le strumentalizzazioni politiche e infine, non bastasse, anche le intestazioni dei risultati ottenuti, è necessario che i sammarinesi conoscano la verità affinché possano giudicare opportunamente le menzogne propalate reiteratamente per soli scopi politici.

cs I Commissari della Commissione Sanità dei gruppi di maggioranza RETE- PDCS- NPR