Commissariato Expo: Il tesoro di Domagnano selezionato dall'autorevole testata emiratina Gulf News tra i 7 più importanti reperti storici presentati ad Expo

GulfNews.com, il più grande organo di informazione in lingua inglese del Medio Oriente con una copertura mensile di oltre 5 milioni di lettori, cita il Padiglione San Marino nella top 7 dei Padiglioni Expo meritevoli di essere visitati per la rilevanza storica dei reperti esposti all’Esposizione Universale di Dubai 2020.

Si tratta della riproduzione del “Tesoro di Domagnano”, una parure di gioielli ritrovata per caso nel 1893 nel corso di lavori agricoli nella località sammarinese di Domagnano. Il tesoro è attribuibile, con ogni probabilità, ad una nobildonna ostrogota di alto rango, legata alla corte del re goto Teodorico - 493-526 con capitale a Ravenna, distante circa 70 chilometri dal luogo del ritrovamento - ed è composto da 22 elementi divisi in due serie: gli oggetti d’ornamento e gli accessori.

I pezzi originali, in oro quasi puro sono sparsi nei musei di cinque diversi paesi del mondo. Il più importante, la “Fibula di Domagnano” capolavoro di gioielleria a forma di aquila che costituisce un pezzo di artigianato unico nel suo genere, è esposto al Louvre Abu Dhabi.

Il Padiglione San Marino, in occasione della prima grande Presentazione Universale negli Emirati Arabi, presenterà al pubblico una fedele riproduzione dell’intero Tesoro, realizzata nel 2004 dall’orafo bolognese Marco Casagrande, secondo metodiche all’avanguardia dell’archeologia sperimentale compatibili con gli strumenti e le disponibilità antiche.

“Essere citati dal principale giornale degli EAU come Gulf News tra i sette padiglioni da visitare a Expo Dubai 2020 è una notizia sorprendente” afferma il Commissario Generale per l’Expo Mauro Maiani. “Siamo la terza Repubblica più piccola del mondo e vedere San Marino nella top 7 è fonte di grande orgoglio e felicità” .

Tra gli altri Padiglioni menzionati da Gulf News troviamo i geroglifici del Padiglione Egitto, il David di Michelangelo del Padiglione Italia, l’Enciclopedia di Diderot & d'Alembert del Padiglione Francia e soprattutto l’anello d'oro del Padiglione UAE risalente all'età del ferro scavato da Saruq Al Hadid a Dubai che è stato l’ispirazione all’attuale logo ufficiale di Expo 2020.

Fonte:https://gulfnews.com/expo-2020/photos/discover-these-7-ancient-artefacts-at-e xpo-2020-dubai-1.1627392867571











Comunicato stampa

Commissariato Generale del Governo per l’esposizione Universale 2020 Dubai